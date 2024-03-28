Производство легковых машин в России резко выросло

Росстат: выпуск легковых автомобилей в России вырос на 70,1 процента в феврале

По итогам февраля 2024 года выпуск легковых автомобилей в России увеличился на 70,1 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. За первые два месяца производство подобных машин в стране выросло на 78 процентов, сообщает «Автостат» со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

За последний зимний месяц с российских конвейеров сошло 56,9 тысячи легковых автомобилей. За январь-февраль показатель достиг уровня в 99 тысяч подобных машин, уточнили эксперты.

Кроме того, в начале этого года в России выросло производство грузовых автомобилей. За первые два месяца показатель составил 28,2 тысячи единиц, что на 53,1 процента больше в сравнении с тем же периодом 2023-го. В феврале с российских конвейеров сошло 15,3 тысячи грузовиков (плюс 21,4 процента в годовом выражении), заключили аналитики.

Ранее портал «Автостат Инфо» сообщил о резком росте трат россиян на покупку легковых автомобилей. В феврале расходы граждан на эти цели увеличились почти на 100 миллиардов рублей — с 240 до 328 миллиардов. При этом подавляющая часть трат (69 процентов) пришлась на китайские машины.