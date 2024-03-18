Расходы россиян на автомобили резко выросли

«Автостат Инфо»: 69 % трат на легковые машины в РФ пришлось на китайские авто

В феврале траты россиян на легковые автомобили выросли по сравнению с январскими почти на 100 миллиардов рублей — с 240 до 328 миллиардов. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

Две позиции в топ-3 принесших самую большую выручку машин оказались заняты китайскими авто. Лидерами стали кроссовер Geely Monjaro (22,6 миллиарда рублей) и Haval Jolion (12,04 миллиарда), а также российская Lada Granta (12,88 миллиарда).

Всего же на продукцию автопрома КНР пришлось 69 процентов всех резко увеличившихся расходов на машины в России, тогда как на отечественные авто — 12 процентов.

Ранее стало известно, что по итогам января-февраля продажи автомобилей в России в количественном отношении взлетели на 64 процента, до 221 261 машин возрастом не более трех лет. Также в сравнении с показателями начала 2023 года на 23 процента увеличилась и реализация новых российских авто, до 95 тысяч штук.