Чиновникам в России стали закупать больше Lada

«Тендерплан»: закупки машин Lada для чиновников в 2023 году выросли на 23 %

Автомобили Lada стали самыми популярными в госзакупках для нужд государственных и муниципальных учреждений в 2023 году. Об этом со ссылкой на данные поисково-аналитическjq системы «Тендерплан» сообщает газета «Ведомости».

За прошедшие 12 месяцев закупки новых и подержанных легковых автомобилей для нужд чиновников в денежном выражении увеличились на 17 процентов год к году и достигли 36,5 миллиарда рублей. Средняя цена контракта на поставку машин стала больше на 18 процентов, до 5,2 миллиона рублей.

Закупки продукции отечественной компании «АвтоВАЗ» выросли в денежном выражении на 23 процента, до 8,1 миллиарда рублей, а количество тендеров увеличилось на 11 процентов. Марка стала самой популярной на рынке. Несмотря на снижение продаж на 14 процентов, на втором месте по объему закупок оказался производитель «УАЗ» — на автомобили бренда выделили 5 миллиардов рублей Доля обоих производителей в общем объеме госзакупок в деньгах выросла с четверти до трети.

За год также выросли госзакупки китайских автомобилей Haval, они увеличились почти в 5 раз в денежном (до 2,2 млрд руб.) и в 3,4 раза в количественном выражении (295), благодаря чему автомобили, собираемые в Тульской области, вышли на третье место по объемам закупок. На четвертом месте расположилась японская Тойота, объем госзакупок автомобилей которой снизился на 18 процентов(1,7 миллиарда рублей) в денежном и на 22 процента (229 тендеров) — в количественном выражении.

Перевести российских чиновников с иномарок на отечественные автомобили предложил в сентябре 2023 года президент Владимир Путин. В первой половине сентября он призвал профильные ведомства и правительство проработать этот вопрос. В Минпромторге подготовили список машин, рекомендованных для госслужащих. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич». Единственным китайским автомобилем, вошедшим в список, стал Haval. В феврале 2024 г. ведомство расширило перечень продукцией «Автотора» и Citroen производства компании «Автомобильные технологии», которые начали собирать в Калуге.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о поступлении в гараж Госдумы первых отечественных автомобилей в декабре 2023 года. По его словам, депутаты получили машины Lada Vesta, вслед за ними автопарк должны пополнить автомобили «Москвич» и премиальный Aurus. Замена автопарка на российские машины будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя.

В конце января на продажу выставили первые депутатские иномарки из гаража Госдумы выставили. По оценке источников, на открытых аукционных торгах планируется продать порядка 25 процентов автопарка. Этот транспорт уже выработал свой ресурс и требует дорогого ремонта.