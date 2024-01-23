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12:26, 23 января 2024Экономика

Госдума выставила на продажу депутатские иномарки

Ford Focus и Ford Mondeo из гаража Госдумы выставили на аукцион

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутатские иномарки из гаража Госдумы выставили на продажу. Об этом со ссылкой на Управление делами президента сообщает «Парламентская газета».

По оценке источников, на открытых аукционных торгах планируется продать порядка 25 процентов автопарка. Этот транспорт уже выработал свой ресурс и требует дорогого ремонта.

«Выбывшие в результате замены автомобили — преимущественно марки Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска — реализуются в установленном порядке на открытых аукционных торгах. Вырученные деньги расходуются на закупку новых автомобилей и оборудования к ним», — отметили в Управлении делами президента.

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В конце 2023 года для нужд чиновников уже закупили 105 автомобилей Lada Vesta, из них 33 машины передали для обслуживания в дежурном режиме депутатов Государственной Думы и сотрудников аппарата. Пересадка на российские автомобили руководящего состава Госдумы может начаться уже в 2024 году. Спикеры нижней палаты и руководители фракций будут ездить на Aurus, а главам комитетов могут выделить новую модель ВАЗ — Lada Aura.

Идею перехода российских чиновников с иномарок на отечественные автомобили внес президент Владимир Путин. В первой половине сентября он призвал профильные ведомства и правительство проработать этот вопрос. В Минпромторге подготовили список машин, рекомендованных для госслужащих. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич». Единственным китайским автомобилем, вошедшим в список, стал Haval.

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      Вячеслав Агапов
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