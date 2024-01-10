Десятки российских машин для депутатов поступили в автопарк Госдумы

«Ведомости» сообщили о поступлении в автопарк Госдумы 33 автомобилей Lada Vesta

Десятки российских автомобилей поступили в автопарк Госдумы. Об этом сообщил «Ведомостям» источник в аппарате нижней палаты российского парламента.

По словам собеседника издания, машинами смогут пользоваться рядовые депутаты. При этом «Весты» не будут закреплены за конкретными парламентариями, отметил он. Ранее в качестве таких автомобилей использовали машины марок Ford и Hyundai.

Пересадка на российские автомобили руководящего состава Госдумы может начаться уже в 2024 году, продолжил источник. Спикеры нижней палаты и руководители фракций будут ездить на Aurus, а главам комитетов могут выделить новую модель ВАЗ — Lada Aura, уточнил собеседник издания.

Ранее о поступлении в гараж Госдумы первых отечественных автомобилей сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Он пояснил, что думский автопарк будут обновлять постепенно, по мере выбытия из строя иномарок.