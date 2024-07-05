Названы возможные последствия для заемщиков после июльского решения ЦБ

Аналитик Солдатенкова: повышение ключевой ставки не скажется на кредитовании

Повышение ключевой ставки Центробанка, которого большинство аналитиков ждут в июле, вряд ли окажет значимое влияние на рыночное кредитование. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова в интервью агентству «Прайм».

Аналитик подчеркнула, что кредитование «и без того сильно сжато». Отмечается, что средняя ставка по необеспеченным кредитам сегодня составляет 22,5 процента. Солдатенкова уточнила, что «это уже является довольно высоким значением».

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин предупредил, что на следующем заседании совета директоров регулятора, которое состоится 26 июля, его участники будут обсуждать повышение ключевой ставки с текущих 16 процентов до 17 или даже до 18 процентов.