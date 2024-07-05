Одну из самых огромных акул в мире вынесло на пляж

Daily Mail: семиметровую гигантскую акулу вынесло на пляж в Великобритании

В Великобритании на пляж вынесло семиметровую гигантскую акулу — одну из самых огромных акул в мире. Об этом сообщает Daily Mail.

Тушу животного обнаружила в прибрежных водах шотландского графства Айршир Иоланда Макколл. Женщина призналась, что сначала приняла акулу за кита из-за размеров. «Она запуталась в веревке, которая попала ей в рот и обмоталась вокруг хвоста. Животное покачивалось на воде, и было неясно, живо ли оно», — рассказала шотландка.

Макколл сразу же обратилась в спасательную службу. Вскоре выяснилось, что помочь гигантской акуле уже ничем нельзя. При этом на туше не было заметных повреждений. Чтобы убрать животное с пляжа, понадобился вилочный погрузчик.

Гигантские, или исполинские акулы являются последним представителем вида цеториновых. Самки вида могут достигать в длину 10 метров, а самцы — 15. Гигантские акулы встречаются в прохладных и умеренных теплых водах всех океанов планеты. Эти рыбы находятся под угрозой исчезновения и защищаются законами многих государств. Они не проявляют агрессии к человеку, и аквалангисты часто снимают их с близкого расстояния. Гигантские акулы — вторые в мире по размеру после китовых акул.

Ранее сообщалось, что пожилой житель Великобритании обнаружил гигантскую акулу во время пробежки. Тушу животного вынесло на берег Ливерпульского залива.