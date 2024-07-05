Надвигающегося на Москву «Орхана» сняли из космоса

Опубликован спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана «Орхан»

В сети показали спутниковые снимки холодного атмосферного фронта, который синоптики ранее назвали ураганом «Орхан». Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале Baza.

На кадрах, сделанных из космоса, видно, что непогода накрыла Подмосковье и с запада, юго-запада, востока и северо-востока надвигается на Москву. Синоптики предупреждают, что жаркая погода вечером пятницы, 5 июля, сменится ливнями, градом и грозой, а порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, в столице выпадет половина месячной нормы осадков.

Ранее в этот же день синоптик Татьяна Позднякова заявила, что «Орхан» является не ураганом, а холодным атмосферным фронтом. Специалист пояснила, что при урагане скорость ветра составляет более 33 метров в секунду. При этом она отметила, что ожидающиеся порывы ветра до 25 метров в секунду опасны для Москвы.