Пассажир самолета разделся на глазах у попутчиков и помочился в проходе

MSN: пассажир самолета American Airlines разделся и помочился в проходе

Пассажир авиакомпании American Airlines разделся на глазах попутчиков и помочился в проходе самолета во время полета. Об этом сообщает MSN.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Чикаго в Манчестер, штат Нью-Гэмпшир. 25-летний Нил Маккарти направлялся в туалет, однако не успел дойти и помочился в салоне лайнера. Теперь ему грозит до шести месяцев тюрьмы и штраф в размере 5 тысяч долларов (440 тысяч рублей) за публичное обнажение.

Из-за случившегося самолет аварийно сел в Буффало и смог продолжить путь, лишь когда Маккарти высадили и задержали.

Ранее российский турист помочился на перевале Кату-Ярык в Алтайском крае и попал на видео. На кадрах видно, как мужчина в священном месте подходит к обрыву и начинает справлять нужду с высоты.

