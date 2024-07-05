Пленный рассказал об уничтожении батальона ВСУ в ДНР

Пленный Прудников: на авдеевском направлении уничтожен почти весь батальон ВСУ

На авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные почти полностью уничтожили батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал пленный боец украинской армии Александр Прудников.

«21 числа [июня] нам с утра поставили задачу, что мы должны будем выйти в помощь [110-й отдельной механизированной] бригаде. В той ситуации мы понимали, что уже 401-й батальон уничтожен почти весь», — сообщил Прудников.

Пленный солдат ВСУ добавил, что в данном батальоне много бойцов числятся пропавшими без вести.

Ранее пленный боец Вячеслав Курочкин отмечал плохую координацию в ВСУ. По его словам, из-за того, что военнослужащие украинской армии даже не знают, где находятся их позиции, известны случаи открытия огня по сослуживцам.