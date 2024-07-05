Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:05, 5 июля 2024Бывший СССР

Пленный рассказал об уничтожении батальона ВСУ в ДНР

Пленный Прудников: на авдеевском направлении уничтожен почти весь батальон ВСУ

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

На авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные почти полностью уничтожили батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказал пленный боец украинской армии Александр Прудников.

«21 числа [июня] нам с утра поставили задачу, что мы должны будем выйти в помощь [110-й отдельной механизированной] бригаде. В той ситуации мы понимали, что уже 401-й батальон уничтожен почти весь», — сообщил Прудников.

Пленный солдат ВСУ добавил, что в данном батальоне много бойцов числятся пропавшими без вести.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

Ранее пленный боец Вячеслав Курочкин отмечал плохую координацию в ВСУ. По его словам, из-за того, что военнослужащие украинской армии даже не знают, где находятся их позиции, известны случаи открытия огня по сослуживцам.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Россию

      Защита ознакомилась с материалами дела королевы марафонов Блиновской

      Представлены новые данные об уровне доверия россиян Путину

      Песков подтвердил переговоры Путина и Обрана по Украине

      YouTube заблокировал канал известного российского спортсмена

      Орбан назвал причину визита в Москву

      В МИД заявили о массовых ударах Киева по гражданским объектам после разрешения Запада

      Гигантский тромб извлекли из мозга россиянина и показали на видео

      Россиян предупредили об аномальной жаре в туристическом регионе

      Названа возможная цель встречи Путина и Орбана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше