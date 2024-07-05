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10:16, 5 июля 2024Экономика

Почти сотню кошек арестовали за долги хозяйки в российском городе

В Томске арестовали 87 деревянных кошек местной жительницы за долги

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

В Томске арестовали гараж местной жительницы с почти сотней сувенирных кошкек за долги. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Россиянка задолжала миллион рублей кредитным организациям и предприятиям ЖКХ. Помимо гаража, в собственности у женщины находятся два дачных участка и квартира. Из-за долгов ей запретили совершать сделки с недвижимостью.

Гараж попытались продать, а когда желающих не нашлось, предложили взыскателям в счет долга. Одна из кредитных организаций согласилась. В ходе передачи имущества в гараже обнаружились вещи, в том числе 87 деревянных статуэток в виде кошек. На них также наложили арест и предложили собственнице самостоятельно продать сувениры.

За гараж было взыскано 230 тысяч рублей. Если россиянка не найдет средства, чтобы погасить остаток долга, остальная ее недвижимость также уйдет на продажу.

Ранее юрист Андрей Моисеев рассказал, что дела о некоторых долгах могут решаться в суде, а наказанием может стать уголовная ответственность. Однако к неуплате ЖКУ риск сесть в тюрьму не относится.

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