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22:32, 5 июля 2024Бывший СССР

Полковник ВСУ испугался реакции Запада на удары России по аэродромам

Полковник ВСУ: Запад может поменять решение о поставках F-16 после ударов РФ

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Запад может пересмотреть свое решение о поставках Киеву истребителей F-16 после российских ударов по аэродромам. Об этом рассказал бывший глава пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Владислав Селезнев в эфире канала «Обозреватель».

«Если мы сейчас теряем наши МиГи [истребители МиГ-29] и наши "сушки" [истребители Су-27], то где уверенность, что наши западные партнеры готовы тут и сейчас передавать нам F-16?» — отметил он.

По мнению Селезнева, промедление с передачей Украине американских истребителей может быть связано с опасениями Запада после российских ударов.

Ранее СМИ написали, что из-за российских ударов по военным аэродромам Украины Киев может разместить часть ожидаемых от Запада истребителей F-16 в Польше.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл, что Вооруженные силы РФ бьют по аэродромам ВСУ для недопущения поставок украинской армии западных истребителей F-16. Он отметил, что Украине придется искать другие аэродромы, возможно, в Румынии или Молдавии.

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      Марина Совина
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