Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:39, 5 июля 2024Интернет и СМИ

Раскрыт возможный план Украины относительно F-16

Interia: Украина может разместить часть истребителей F-16 в Польше

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Из-за российских ударов по военным аэродромам Украины Киев может разместить часть ожидаемых от Запада истребителей F-16 в Польше. О возможном плане Украины сообщает Interia.

Отмечается, что после серии российских ударов по военным аэродромам украинские депутаты всерьез обеспокоились по поводу безопасности F-16. Так, по их мнению, украинское командование не подготовило достаточно укрытий для истребителей. Тем не менее, как указано в материале, ожидается, что Киев предпримет соответствующие действия в этом направлении.

«Чтобы разгрузить украинские аэродромы и обеспечить безопасность крылатых машин планируется часть резервных самолетов F-16 разместить на иностранных аэродромах, в том числе в Польше», — также заявил автор статьи.

Материалы по теме:
«Шансов на спасение нет» Жители Луганска — об ударе ВСУ американскими ракетами ATACMS и жизни под обстрелами
«Шансов на спасение нет»Жители Луганска — об ударе ВСУ американскими ракетами ATACMS и жизни под обстрелами
8 июня 2024
«Нас не любят ни свои, ни чужие» Российские снайперы о многодневных рейдах на передовую и тяжелых дуэлях с бойцами ВСУ
«Нас не любят ни свои, ни чужие»Российские снайперы о многодневных рейдах на передовую и тяжелых дуэлях с бойцами ВСУ
3 июля 2024

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл, что Вооруженные силы (ВС) РФ бьют по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для недопущения поставок украинской армии западных истребителей F-16. Он отметил, что Украине придется искать другие аэродромы, возможно, в Румынии или Молдавии.

Перед этим Минобороны России сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 на аэродроме базирования в зоне СВО. До этого ведомство заявило, что на аэродроме Миргород в Полтавской области были уничтожены пять украинских Су-27, еще два истребителя оказались повреждены.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал одно из ключевых условий завершения конфликта с Украиной. На чем настаивает Москва?

      Россиянин пришел в организацию к жене и 30 раз ударил ее ножом

      Россиянин расправился с новой знакомой из-за оскорбления и получил восемь лет колонии

      «Калашников» запустил гальваническую линию для производства оружия

      Казахстан начал задерживать российские грузовые фуры

      Оксана Самойлова снялась в откровенном наряде

      Раскрыт возможный план Украины относительно F-16

      Российские спасатели нашли заблудившегося в лесу пенсионера

      В России захотели продавать отходы с помощью ИИ

      Компания из США привлекла миллионы долларов на создание экологичной кожи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше