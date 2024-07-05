Раскрыт возможный план Украины относительно F-16

Interia: Украина может разместить часть истребителей F-16 в Польше

Из-за российских ударов по военным аэродромам Украины Киев может разместить часть ожидаемых от Запада истребителей F-16 в Польше. О возможном плане Украины сообщает Interia.

Отмечается, что после серии российских ударов по военным аэродромам украинские депутаты всерьез обеспокоились по поводу безопасности F-16. Так, по их мнению, украинское командование не подготовило достаточно укрытий для истребителей. Тем не менее, как указано в материале, ожидается, что Киев предпримет соответствующие действия в этом направлении.

«Чтобы разгрузить украинские аэродромы и обеспечить безопасность крылатых машин планируется часть резервных самолетов F-16 разместить на иностранных аэродромах, в том числе в Польше», — также заявил автор статьи.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл, что Вооруженные силы (ВС) РФ бьют по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для недопущения поставок украинской армии западных истребителей F-16. Он отметил, что Украине придется искать другие аэродромы, возможно, в Румынии или Молдавии.

Перед этим Минобороны России сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 на аэродроме базирования в зоне СВО. До этого ведомство заявило, что на аэродроме Миргород в Полтавской области были уничтожены пять украинских Су-27, еще два истребителя оказались повреждены.