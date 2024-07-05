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13:11, 5 июля 2024Россия

Представлены новые данные об уровне доверия россиян Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют более 80 процентов жителей России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Четверо из пяти граждан России доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно новым данным, на прямой вопрос о доверии главе государство положительно ответили 80,9 процента респондентов.

Показатель одобрения россиянами деятельности Путина на посту президента составил 78,4 процента.

В опросе приняли участие тысячи совершеннолетних жителей 80 российских регионов. Исследование проводилось методом телефонного интервью на основании случайной выборки номеров абонентов.

Результаты нового опроса незначительно уступают рейтингам Путина, представленным ВЦИОМ в конце июня. Тогда уровень доверия президенту превысил 81 процент, а одобрение его деятельности высказали 79 процентов респондентов.

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      Алан Босиков
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