Представлены новые данные об уровне доверия россиян Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют более 80 процентов жителей России

Четверо из пяти граждан России доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно новым данным, на прямой вопрос о доверии главе государство положительно ответили 80,9 процента респондентов.

Показатель одобрения россиянами деятельности Путина на посту президента составил 78,4 процента.

В опросе приняли участие тысячи совершеннолетних жителей 80 российских регионов. Исследование проводилось методом телефонного интервью на основании случайной выборки номеров абонентов.

Результаты нового опроса незначительно уступают рейтингам Путина, представленным ВЦИОМ в конце июня. Тогда уровень доверия президенту превысил 81 процент, а одобрение его деятельности высказали 79 процентов респондентов.