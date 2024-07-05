Зурабишвили: правительство Грузии подрывает стратегическое партнерство с США

Правительство Грузии подрывает стратегическое партнерство с США. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Зурабишвили прокомментировала отказ Министерства обороны США от участия в совместных учениях с Грузией. По ее словам, подобные действия правительства ведут к подрыву процесса евроинтеграции страны.

«Теперь они создают пробел в стратегическом партнерстве, основанном на укреплении наших сил обороны и приведении их до норм НАТО», — заявила грузинский лидер. Она добавила, что это ослабляет обороноспособность страны.

Ранее США перенесли совместные военные учения с Грузией на неопределенный срок. В качестве причины Пентагон назвал заявления грузинских политиков о попытке западных стран втянуть страну в противостояние с Россией.