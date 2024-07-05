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18:13, 5 июля 2024Мир

США перенесли совместные военные учения с Грузией на неопределенный срок

США перенесли на неопределенный срок учения с Грузией из-за заявления о России

Фото: Shakh Aivazov / AP

США переносят на неопределенный срок совместные военные учения с Грузией из-за заявления Тбилиси о попытке западных стран втянуть страну в противостояние с Россией. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Пентагона.

«США приступили к всестороннему пересмотру стратегических двусторонних отношений с Грузией. В рамках этого пересмотра, США отложат на неопределенный срок проведение учений Noble Partner в Грузии, изначально запланированных на 25 июля — 6 августа 2024 года», — указали в канцелярии американского оборонного ведомства.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «конкретные политические силы» требовали открытия «второго фронта» в Грузии против России.

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      Глеб Бажуткин
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