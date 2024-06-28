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15:30, 28 июня 2024Бывший СССР

Власти Грузии заявили о предотвращении украинского сценария в стране

Премьер Грузии Кобахидзе: власти страны не допустили украинского сценария
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о предотвращении в стране украинского сценария и добавил, что не допустит в дальнейшем такого развития, передает ТАСС.

«К сожалению, конкретные политические силы открыто были подключены к соответствующей пропаганде, открыто требовали открытия "второго фронта" в Грузии. Конечно, это усиливало давление на нашу страну, но мы на протяжении этих лет сумели успешно предотвратить соответствующий сценарий и, конечно, уверены, что и в будущем это сумеем», — заявил Кобахидзе.

Он добавил, что у страны есть опыт борьбы с угрозами, и власти Грузии не дадут никому возможности развития украинского сценария.

Ранее Кобахидзе заявил, что Тбилиси стремится к перезагрузке отношений с США. «Правительство Грузии настроено внести свой вклад в перезагрузку отношений с Соединенными Штатами, что мы считаем обязательным на фоне событий, произошедших после 2020 года», — заявил глава правительства.

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      Валентин Карант
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