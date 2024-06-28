В Грузии заявили о стремлении к перезагрузке отношений с США

Премьер Грузии Кобахидзе: Тбилиси стремится к перезагрузке отношений с США

Тбилиси стремится к перезагрузке отношений с США. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Правительство Грузии настроено внести свой вклад в перезагрузку отношений с Соединенными Штатами, что мы считаем обязательным на фоне событий, произошедших после 2020 года», — заявил глава правительства.

Он выразил надежду на ответные шаги со стороны Вашингтона. Кобахидзе также подчеркнул, что развитие грузино-американских отношений — стратегический приоритет для республики.

3 июня в Грузии вступил в силу закон об иностранных агентах. В США и Евросоюзе закон подвергся критике. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что из-за закона об иноагентах Вашингтон введет визовые ограничения против Грузии.