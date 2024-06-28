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13:14, 28 июня 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о стремлении к перезагрузке отношений с США

Премьер Грузии Кобахидзе: Тбилиси стремится к перезагрузке отношений с США

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Тбилиси стремится к перезагрузке отношений с США. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Правительство Грузии настроено внести свой вклад в перезагрузку отношений с Соединенными Штатами, что мы считаем обязательным на фоне событий, произошедших после 2020 года», — заявил глава правительства.

Он выразил надежду на ответные шаги со стороны Вашингтона. Кобахидзе также подчеркнул, что развитие грузино-американских отношений — стратегический приоритет для республики.

3 июня в Грузии вступил в силу закон об иностранных агентах. В США и Евросоюзе закон подвергся критике. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что из-за закона об иноагентах Вашингтон введет визовые ограничения против Грузии.

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      Глеб Палехов
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