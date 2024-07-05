Путин раскрыл причину отказа Украины от прекращения огня

Путин: отказ Украины от прекращения огня связан с намерением сохранить власть

Отказ Украины от прекращения огня связан с намерением украинского руководства сохранить власть в стране под предлогом продления военного положения. Причину нежелания Киева остановить боевые действия раскрыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Если придется отменить военное положение, то придется и проводить выборы, так и не состоявшиеся в срок. Шансы победить на них для утратившего рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», — заявил российский лидер.

Он добавил, что, исходя из услышанного на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, ранее побывавшим в Киеве, на Украине все еще намерены воевать «до победного конца».

Ранее поездку в Москву Орбана прокомментировала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, венгерский премьер пользуется постом председателя ЕС, чтобы сеять смуту.