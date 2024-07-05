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17:57, 5 июля 2024Бывший СССР

Путин заявил о намерении полностью завершить конфликт на Украине

Путин: Россия выступает не за перемирие, а за завершение конфликта на Украине

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Россия выступает не за перемирие, а за полное завершение конфликта на Украине. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, ранее представленные им Украине предложения позволяют прекратить боевые действия и начать переговоры.

Он также акцентировал внимание на том, что это должно быть окончательное прекращение конфликта, а не временная остановка огня, которой Киев воспользуется, чтобы перегруппироваться и довооружиться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг идею прекращения боевых действий. По его словам, Россия может воспользоваться временным перемирием, чтобы нарастить боевую мощь и снова перейти в наступление.

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      Илья Таксюр
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