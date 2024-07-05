Раскрыта обеспокоенность ЕС возможными переговорами Путина и Орбана

Bloomberg: ЕС предостерегает премьера Венгрии Орбана от визита в Россию

Дипломаты и высокопоставленные лица Евросоюза, такие как глава Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Польши Дональд Туск и его финский коллега Петтери Орпо обеспокоены возможным визитом премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за «подрыва усилий ЕС по наказанию и изоляции Москвы» и предостерегают его от этого шага. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Дипломаты ЕС обеспокоены тем, что Орбан, который уже встречался с президентом России Владимиром Путиным воспользуется председательством своей страны в ЕС, чтобы подорвать усилия блока по наказанию и изоляции Москвы», — говорится в публикации.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что председательство Венгрии в Совете Европейского союза не дает права Орбану вести переговоры с Путиным от имени всего сообщества. Он добавил, что переговоры по конфликту на Украине «не могут проходить без участия Киева».

4 июля стало известно, что Орбан планирует встретиться с Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля. Отмечается, что его возможный визит необходим для того, чтобы «выслушать обе стороны» украинского конфликта.