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09:11, 5 июля 2024Мир

Раскрыта обеспокоенность ЕС возможными переговорами Путина и Орбана

Bloomberg: ЕС предостерегает премьера Венгрии Орбана от визита в Россию

Фото: Johanna Geron / Reuters

Дипломаты и высокопоставленные лица Евросоюза, такие как глава Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Польши Дональд Туск и его финский коллега Петтери Орпо обеспокоены возможным визитом премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за «подрыва усилий ЕС по наказанию и изоляции Москвы» и предостерегают его от этого шага. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

«Дипломаты ЕС обеспокоены тем, что Орбан, который уже встречался с президентом России Владимиром Путиным воспользуется председательством своей страны в ЕС, чтобы подорвать усилия блока по наказанию и изоляции Москвы», — говорится в публикации.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что председательство Венгрии в Совете Европейского союза не дает права Орбану вести переговоры с Путиным от имени всего сообщества. Он добавил, что переговоры по конфликту на Украине «не могут проходить без участия Киева».

4 июля стало известно, что Орбан планирует встретиться с Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля. Отмечается, что его возможный визит необходим для того, чтобы «выслушать обе стороны» украинского конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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