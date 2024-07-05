Раскрыты подробности состояния госпитализированного певца Мазаева

Mash: концерты «Морального кодекса» отменили из-за госпитализации певца Мазаева

Ближайшие концерты группы «Моральный кодекс» перенесли из-за госпитализации солиста Сергея Мазаева. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Выступления музыкального коллектива, которые должны были состояться с 5 по 8 июня, отменили. Отмечается, что на данный момент артист находится под наблюдением врачей, приступ удалось купировать, однако ему требуется отдых и покой.

Ранее представитель артиста Ирина Беляева сообщила, что сейчас его здоровью ничего не угрожает.

4 июля Мазаева экстренно доставили в реанимацию перед концертом в Светлогорске Калининградской области.