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15:48, 5 июля 2024Культура

Раскрыты подробности состояния госпитализированного певца Мазаева

Mash: концерты «Морального кодекса» отменили из-за госпитализации певца Мазаева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ближайшие концерты группы «Моральный кодекс» перенесли из-за госпитализации солиста Сергея Мазаева. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

Выступления музыкального коллектива, которые должны были состояться с 5 по 8 июня, отменили. Отмечается, что на данный момент артист находится под наблюдением врачей, приступ удалось купировать, однако ему требуется отдых и покой.

Ранее представитель артиста Ирина Беляева сообщила, что сейчас его здоровью ничего не угрожает.

4 июля Мазаева экстренно доставили в реанимацию перед концертом в Светлогорске Калининградской области.

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      Варвара Кошечкина
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