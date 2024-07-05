Разворот России на Восток и Глобальный Юг назвали свершившимся

Глава Центра по внешней торговле Ким: разворот РФ на Восток и Юг уже свершился

Разворот России в сторону Востока и Глобального Юга можно назвать уже свершившимся. Об этом в ходе круглого стола «Бизнес+власть: пути взаимодействия на современном этапе» (организован Ассоциацией менеджеров) заявил директор Центра по внешней торговле при Минпромторге РФ Константин Ким, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что доля России в импорте дружественных стран значительно выросла. Речь идет прежде всего о Китае, Индии, ОАЭ, Турции, Бразилии и Египте, уточнил Ким.

Одновременно в структуре российского экспорта сокращается доля недружественных стран, добавил глава Центра по внешней торговле. В прошлом году она снизилась до 21 процента, хотя ранее этот показатель достигал 62 процентов, сказал специалист. Заметно упала и роль доллара для внешней торговли РФ, значимой валютой становится юань, который «набирает обороты» и в мире, заявил Ким.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что Москва больше никогда не повернется к Западу. Он подчеркнул, что этого не произойдет даже при отмене санкций США и Евросоюза. «Возврата, поверьте, не будет. И не только потому, что с Россией недопустимо общаться так, как это позволяет себе сейчас Запад», — отметил он.