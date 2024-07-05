Россиян научились находить при помощи Wi-Fi

Ученые СибГУТИ создали систему поиска людей с помощью Wi-Fi

Ученые Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработали инновационную систему, которая способна искать людей в помещениях при помощи технологии Wi-Fi. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу высшего учебного заведения.

Отмечается, что точность определения местоположения составляет до пяти-семи метров, в то время как ныне существующие возможности базовых мобильных сетей позволяют найти объект с точностью до 300-500 метров.

Разработанная система основана на анализе параметров доступных точек беспроводной сети и уровней сигнала от них до искомого объекта. При этом для успешного поиска не требуется, чтобы нужный девайс был подключен к Wi-Fi. Система собирает информацию и отправляет ее на сервер для вычисления расстояния до каждой точки доступа и определения координат объекта. Чем больше будет Wi-Fi-точек вокруг, тем точнее результат.

Система, основанная на использовании технологии Wi-Fi, может применяться для поисковых работ в помещениях, подземных помещениях вроде шахт, родительского контроля и ориентации людей с ограниченными возможностями.

Использование разработки уже одобрили в одной из школ Новосибирска. Она позволит родителям отслеживать местоположение своих детей через специальное приложения.

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