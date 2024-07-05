Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:29, 5 июля 2024Моя страна

Россиян научились находить при помощи Wi-Fi

Ученые СибГУТИ создали систему поиска людей с помощью Wi-Fi

Фото: Brett Jordan / Unsplash

Ученые Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработали инновационную систему, которая способна искать людей в помещениях при помощи технологии Wi-Fi. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу высшего учебного заведения.

Отмечается, что точность определения местоположения составляет до пяти-семи метров, в то время как ныне существующие возможности базовых мобильных сетей позволяют найти объект с точностью до 300-500 метров.

Разработанная система основана на анализе параметров доступных точек беспроводной сети и уровней сигнала от них до искомого объекта. При этом для успешного поиска не требуется, чтобы нужный девайс был подключен к Wi-Fi. Система собирает информацию и отправляет ее на сервер для вычисления расстояния до каждой точки доступа и определения координат объекта. Чем больше будет Wi-Fi-точек вокруг, тем точнее результат.

Система, основанная на использовании технологии Wi-Fi, может применяться для поисковых работ в помещениях, подземных помещениях вроде шахт, родительского контроля и ориентации людей с ограниченными возможностями.

Использование разработки уже одобрили в одной из школ Новосибирска. Она позволит родителям отслеживать местоположение своих детей через специальное приложения.

Ранее академик РАН Александр Гинцбург сообщил о разработке российскими учеными новой вакцины от всех типов рака. Препарат уже доказал свою эффективность на мышах. Планируется, что после окончания всех испытаний на основе универсального лекарства будут создавать индивидуальные вакцины для пациентов с раком.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл содержание переговоров об Украине с Орбаном

      В МИД Венгрии отреагировали на критику из-за визита Орбана в Москву

      Бывшая возлюбленная Тимати отреагировала на скандал Анастасии Решетовой и Алсу

      Облик людей эпохи Золотой Орды воссоздали ученые из Уфы

      На Байконуре собрали «пакет» ракеты под пуск «Союза МС-26»

      Путин заявил о продолжении взаимодействия России и Венгрии в атомной сфере

      Путин обсудил с Орбаном принципы архитектуры безопасности будущего

      Две сотни летевших из Шри-Ланки россиян застряли в стране из-за неисправности самолета

      На Украине назначили новых заместителей министра обороны

      Неизлечимо больная Селин Дион даст первый за несколько лет концерт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше