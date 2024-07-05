Россиянам рассказали о переплатах за однокомнатную квартиру после отмены льготной ипотеки

РБК: переплата за «однушку» с отменой льготной ипотеки вырастет на ₽10,7 млн

Переплата по ипотеке за стандартную однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках после окончания действия программы льготной ипотеки вырастет на сумму от 4,28 миллиона до 10,71 миллиона рублей, или в 3,19-3,65 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

При 15-летнем сроке кредита платеж по льготной ставке восемь процентов годовых составлял 39,7 тысячи рублей, а переплата — 1,61 миллиона. С переходом на рыночные ставки (18,3 процента) ежемесячный платеж повысится до 63,5 тысячи рублей. Сумма переплаты вырастет на 4,28 миллиона рублей, до 5,89 миллиона рублей, или в 3,65 раза.

При сроке кредита 25 лет ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру при льготном займе составлял 30,8 тысячи рублей, а сумма переплаты по ипотеке — 3,7 миллиона рублей. По рыночным ставкам та же квартира в ипотеку обойдется в 59,2 тысячи рублей в месяц, а переплата по ней достигнет 12,21 миллиона рублей (рост в 3,3 раза, или на 8,51 миллиона рублей).

По льготной ставке ежемесячный платеж за такую же квартиру сроком на 30 лет составил бы 28,9 тысячи рублей с суммой переплаты 4,88 миллиона рублей. По рыночным ставкам переплата за эту же квартиру составит 15,59 миллиона рублей. Это в 3,19 раза, или на 10,71 миллиона рублей, больше, чем по ипотеке с господдержкой.

Программа массовой льготной ипотеки прекратила действовать в России с 1 июля 2024 года. Эта антикризисная мера, запущенная весной 2020 года, предполагала выдачу жилищных ссуд на приобретение жилья в новостройках под восемь процентов годовых.