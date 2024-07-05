Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:00, 5 июля 2024Экономика

Россиянам рассказали о переплатах за однокомнатную квартиру после отмены льготной ипотеки

РБК: переплата за «однушку» с отменой льготной ипотеки вырастет на ₽10,7 млн
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Переплата по ипотеке за стандартную однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках после окончания действия программы льготной ипотеки вырастет на сумму от 4,28 миллиона до 10,71 миллиона рублей, или в 3,19-3,65 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

При 15-летнем сроке кредита платеж по льготной ставке восемь процентов годовых составлял 39,7 тысячи рублей, а переплата — 1,61 миллиона. С переходом на рыночные ставки (18,3 процента) ежемесячный платеж повысится до 63,5 тысячи рублей. Сумма переплаты вырастет на 4,28 миллиона рублей, до 5,89 миллиона рублей, или в 3,65 раза.

При сроке кредита 25 лет ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру при льготном займе составлял 30,8 тысячи рублей, а сумма переплаты по ипотеке — 3,7 миллиона рублей. По рыночным ставкам та же квартира в ипотеку обойдется в 59,2 тысячи рублей в месяц, а переплата по ней достигнет 12,21 миллиона рублей (рост в 3,3 раза, или на 8,51 миллиона рублей).

Материалы по теме:
Россияне массово отказываются от жилья в Турции. Как рост цен и проблемы с ВНЖ вынуждают их искать новые места для жизни?
Россияне массово отказываются от жилья в Турции.Как рост цен и проблемы с ВНЖ вынуждают их искать новые места для жизни?
17 мая 2024
«Комнаты с соседкой-старушкой продаются быстрее» Почему россияне начали массово скупать коммуналки?
«Комнаты с соседкой-старушкой продаются быстрее»Почему россияне начали массово скупать коммуналки?
2 мая 2024

По льготной ставке ежемесячный платеж за такую же квартиру сроком на 30 лет составил бы 28,9 тысячи рублей с суммой переплаты 4,88 миллиона рублей. По рыночным ставкам переплата за эту же квартиру составит 15,59 миллиона рублей. Это в 3,19 раза, или на 10,71 миллиона рублей, больше, чем по ипотеке с господдержкой.

Программа массовой льготной ипотеки прекратила действовать в России с 1 июля 2024 года. Эта антикризисная мера, запущенная весной 2020 года, предполагала выдачу жилищных ссуд на приобретение жилья в новостройках под восемь процентов годовых.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным. В ЕС возмущены этим визитом

      Политолог высказался о возможном итоге переговоров Путина и Орбана

      В ЦБ решили пока не публиковать прогноз по курсу рубля

      Бывшую сотрудницу МГУ осудят за кражу картины стоимостью шесть миллионов рублей

      12-летний школьник поймал большегубого чукучана и установил новый рекорд

      Кадыров показал трофей из зоны СВО

      Президент Литвы заявил о вреде авторитету Венгрии от визита Орбана в Москву

      УЕФА дисквалифицировал двух игроков за жесты на Евро-2024

      Венгрия уведомила НАТО о визите Орбана в Москву

      Россияне назвали условие для возвращения в офис с удаленки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше