Россияне назвали условие для возвращения в офис с удаленки

Около 37 % россиян готовы вернуться в офис с удаленки ради повышения зарплаты

Около 37 процентов работающих удаленно россиян согласны вернуться в офис, если им повысят зарплату. Такое условие назвали участники исследования «Контур.Толк» и «Работы.ру», передает «РИА Новости».

Опрос проводился среди 3,5 тысячи россиян, 13 процентов из которых работают из дома. Вторым по популярности условием для возвращения в офис стал оффер в компании мечты — так ответила треть респондентов. Еще 23 процента согласились посещать офис вместе с коллегами, 17 процентов — при наличии различных удобств (спортзал, библиотека и бесплатная еда), а 16 процентов были бы не против делать это после переезда или вместе с домашними животными.

73 процента участников опроса заявили, что удаленная работа не оказывает негативного влияния на их эмоциональное состояние. 19 процентов признались, что переодически ощущают оторванность от коллектива, а восемь процентов сталкиваются с такими чувствами постоянно.

46 процентов справляется с чувством оторванности с помощью периодических посещений офиса, еще 25 процентов спасаются участием в корпоративных мероприятиях.

Ранее стало известно, что россиянам стало проще найти работу. Кроме того, в апреле только восемь процентов россиян заявили о страхе потерять работу в этом году.