Россиянин описал поездку в Таджикистан фразой «муж может легально избить жену»

Российский тревел-блогер и путешественник побывал в Таджикистане и описал поездку фразой «муж может легально избить жену». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что мужчины в среднеазиатской стране часто хвастаются тем, что «лупят» супруг. Более того, они не боятся никаких последствий за такое поведение и искренне убеждены в правильности своих действий.

По словам жителя Таджикистана, с которым пообщался россиянин, когда мужчина так поступает, женщине даже лучше. Он подчеркнул, что «если этого не делать и разрешать жене все, она испортится».

«И это, увы, не какой-то вопиющий исключительный случай, а обычное в их обществе явление, — пояснил блогер. — Ему действительно за это ничего не будет. Да и редкая таджикская жена будет пытаться жаловать на синяки или ссадины, полученные от мужа».

Ранее другой тревел-блогер описал жизнь женщин в отдаленных селах Таджикистана фразой «зависят от воли мужей». По его словам, традиционный уклад жизни складывался в этой стране многие годы: так как мужчина считается добытчиком, то он в семье главный.