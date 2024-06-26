Россиянин описал жизнь женщин в селах Таджикистана фразой «зависят от воли мужей»

Российский тревел-блогер побывал в горном селе Таджикистана и побеседовал с местным пастухом, который рассказал ему о своей жене. Историей россиянин поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Житель села отметил, что его жена в одиночку растит детей, занимается хозяйством и не выражает недовольства. «Нет ничего удивительного, что жена пастуха ни на что не жалуется. Ведь в Таджикистане женщины практически полностью зависят от воли своих мужей. Если мужчине что-то не нравится, то он имеет право жену наказать», — такими фразами описал семейную жизнь в этой стране Средней Азии россиянин.

По словам автора публикации, в отдаленных горных селах Таджикистана традиционный уклад жизни складывался многие годы: так как мужчина считается добытчиком, то он в семье главный.

«Пастух также рассказал, что если жена не будет справляться со своими обязанностями, то он может "вернуть" ее в родительский дом. Тогда родители девушки должны будут вернуть ему калым, который был уплачен перед свадьбой», — пересказал слова своего знакомого блогер.

Он добавил, что родители девушки встанут на сторону мужа и попробуют «вразумить» дочь, чтобы не возвращать калым. Они попросят ее слушаться мужа и хорошо вести хозяйство.

Ранее этот же тревел-блогер описал жизнь девушек в селах Таджикистана фразой «за них уже все решено». Он добавил, что с ранних лет девочки растут в строгости и учатся помогать матери по хозяйству.