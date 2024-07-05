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20:47, 5 июля 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с новой знакомой из-за оскорбления и получил восемь лет колонии

Под Воронежем осужден мужчина, который зарезал новую знакомую из-за оскорбления

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Под Воронежем, в Борисоглебске, 55-летний местный житель получил восемь лет лишения свободы за расправу над новой знакомой из-за оскорбления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Воронежской области.

Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Во время следствия осужденный давал признательные показания. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, преступление произошло 3 декабря 2023 года в частном доме, расположенном на улице Хоперской в Борисоглебске. Там злоумышленник распивал алкоголь с владельцем дома и его 53-летней новой знакомой. В какой-то момент между ними произошла ссора, и женщина оскорбила фигуранта. После этого осужденный взял нож и несколько раз ударил пострадавшую в шею. От полученных ран женщина скончалась.

Ранее сообщалось, что в Темрюкском районе Краснодарского края задержан 31-летний мужчина, который зашел в чужой дом и ударил ножом в горло спящего 12-летнего подростка.

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      Анна Габай
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