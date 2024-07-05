Россиянин забил металлической трубой оскорбившего его соседа

В Тамбовской области россиянин забил соседа трубой из-за обидных слов

В Тамбовской области суд отправил в СИЗО на время расследования подозреваемого в расправе над соседом 54-летнего россиянина. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 19 июня обвиняемый распивал алкоголь с 48-летним знакомым, но в какой-то момент гость грубо оскорбил хозяина дома обидными словами. Разгоряченный спиртным мужчина вооружился попавшейся под руку металлической трубой и принялся избивать ею обидчика. Позже потерпевшему была вызвана скорая помощь, но медики оказались бессильны, полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Расследование уголовного дела продолжается.

2 июля в Краснодарском крае российский дачник приревновал жену к соседу и вонзил ему в шею нож.