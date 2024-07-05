Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:46, 5 июля 2024Силовые структуры

Россиянин забил металлической трубой оскорбившего его соседа

В Тамбовской области россиянин забил соседа трубой из-за обидных слов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Тамбовской области суд отправил в СИЗО на время расследования подозреваемого в расправе над соседом 54-летнего россиянина. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 19 июня обвиняемый распивал алкоголь с 48-летним знакомым, но в какой-то момент гость грубо оскорбил хозяина дома обидными словами. Разгоряченный спиртным мужчина вооружился попавшейся под руку металлической трубой и принялся избивать ею обидчика. Позже потерпевшему была вызвана скорая помощь, но медики оказались бессильны, полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Расследование уголовного дела продолжается.

2 июля в Краснодарском крае российский дачник приревновал жену к соседу и вонзил ему в шею нож.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал одно из ключевых условий завершения конфликта с Украиной. На чем настаивает Москва?

      Мужчина искупался в озере и заразился поедающей мозг амебой

      Россиянин пришел в организацию к жене и 30 раз ударил ее ножом

      Россиянин расправился с новой знакомой из-за оскорбления и получил восемь лет колонии

      «Калашников» запустил гальваническую линию для производства оружия

      Казахстан начал задерживать российские грузовые фуры

      Оксана Самойлова снялась в откровенном наряде

      Раскрыт возможный план Украины относительно F-16

      Российские спасатели нашли заблудившегося в лесу пенсионера

      В России захотели продавать отходы с помощью ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше