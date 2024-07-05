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09:00, 5 июля 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на пять лет за истязание матери и нападение на полицейского

В Амурской области осудили мужчину, истязавшего мать и ударившего участкового

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Амурской области суд приговорил к пяти годам и одному месяцу лишения свободы местного жителя, истязавшего мать и ударившего полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «г» части 2 статьи 117 («Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и иной зависимости от виновного»), статьи 319 («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей») и части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в январе пьяный фигурант регулярно избивал мать, с которой совместно проживал. Кроме того, 31 января он публично оскорбил и ударил участкового, приехавшего по вызову об избиении потерпевшей.

Ранее стало известно, что в Черногорске Республики Хакасия 41-летний местный житель выстрелил в участкового.

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      Екатерина Кашурникова
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