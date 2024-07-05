Россиянка взяла в заложники коллег и отравила неизвестными таблетками

Жительница Краснодара отравила таблетками коллег из-за конфликтов на работе

45-летняя жительница Краснодара решила расправиться с коллегами, с которыми у нее были плохие отношения — она взяла их в заложники и заставила выпить неизвестные таблетки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Краснодарка Елена, работавшая кладовщицей на хлебозаводе, постоянно ругалась с 48-летней заведующей складом Жанной и остальными работницами. Вечером 3 июля она пришла домой к Жанне, у которой в гостях была коллега Татьяна. Угрожая игрушечным пистолетом, Елена заставила их принять неизвестные таблетки, от которых ее коллеги не выжили. Потом кладовщица вызвала по телефону директора хлебозавода, чтобы таким же образом расправиться и с ней, но полицейские прибыли быстрее и задержали Елену.

В отношении нее возбуждено уголовное дело. За плечами кладовщицы оказалась судимость за кражу.

17 июня сообщалось, что в Тюменской области к десяти годам колонии строгого режима приговорили местного жителя Николая Игнатова за избиение соседа, который отравил его собаку.