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09:13, 5 июля 2024Бывший СССР

Российские военные поразили завод по производству дронов ВСУ в Сумской области

Лебедев: в Конотопе ВС России поразили завод по производству дронов ВСУ

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Сумской области Украины Вооруженные силы (ВС) России поразили авиаремонтный завод. Об этом со ссылкой на коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, предприятие находилось в городе Конотопе. На его базе был расположен цех по производству дронов с дальним радиусом полета, а также центр для запуска беспилотников Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Взрыв почувствовали в нескольких километрах в населенном пункте Бахмач. Взрыв был в направлении авиаремонтного завода и запасного аэродрома», — раскрыл подробности удара российских военных Лебедев.

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После этого, добавил представитель пророссийского подполья, в Конотопе были замечены около десяти машин скорой помощи, направляющихся в сторону пораженного предприятия.

В ночь на 5 июля в Конотопе Сумской области произошел взрыв. Он также раздался в портовом городе Черноморске (ранее Ильичевск) Одесской области.

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      Екатерина Грищенко
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