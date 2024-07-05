В Одесской и Сумской областях произошли взрывы

В Одесской и Сумской областях Украины произошли взрывы

В Одесской и Сумской областях Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского телеканала ТСН.

Отмечается, что взрыв произошел в портовом городе Черноморске Одесской области и в городе Конотопе, расположенном в Сумской области на севере страны.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области произошли взрывы на аэродромах. Один из них, по данным пророссийского подполья, был слышен в направлении аэродрома Борисполь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.