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03:47, 5 июля 2024Бывший СССР

В Одесской и Сумской областях произошли взрывы

В Одесской и Сумской областях Украины произошли взрывы

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

В Одесской и Сумской областях Украины произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского телеканала ТСН.

Отмечается, что взрыв произошел в портовом городе Черноморске Одесской области и в городе Конотопе, расположенном в Сумской области на севере страны.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Киевской области произошли взрывы на аэродромах. Один из них, по данным пророссийского подполья, был слышен в направлении аэродрома Борисполь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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