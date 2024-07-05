Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:03, 5 июля 2024Силовые структуры

Российский военный напал на товарища с ножом во время ссоры

В Красноярске осудили на 7 лет военного, изрезавшего приятеля во время ссоры

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего, изрезавшего собутыльника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Рядовой признан виновным по пункту «з» статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в январе военный выпивал с товарищем в Железногорске. Они поссорились, тогда осужденный схватил нож и ударил им приятеля в шею. Потерпевшего удалось спасти.

Ранее Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военного Сергея Косищева за расправу над собутыльником.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие прекратило дело о мошенничестве против генерала Цокова. Он погиб год назад при ракетном ударе ВСУ

      Подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику на спортивной площадке в российском городе

      Женщина поймала себя на влечении к пожилым мужчинам и обеспокоилась

      В подполье сообщили об ударе по центру подготовки украинских диверсантов-подводников

      Стала известна личность нового премьера Британии после поражения консерваторов на выборах

      Рособрнадзор опроверг историю с неэтичным досмотром девочек на ЕГЭ

      Россиянин расправился с приятелем из-за конфликта и получил десять лет колонии

      В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ бежавших с позиций украинских солдат

      Лидер лейбористов Британии выступил с обещанием

      Курс биткоина рухнул

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше