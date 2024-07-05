Российский военный напал на товарища с ножом во время ссоры

В Красноярске осудили на 7 лет военного, изрезавшего приятеля во время ссоры

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы военнослужащего, изрезавшего собутыльника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Рядовой признан виновным по пункту «з» статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в январе военный выпивал с товарищем в Железногорске. Они поссорились, тогда осужденный схватил нож и ударил им приятеля в шею. Потерпевшего удалось спасти.

Ранее Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военного Сергея Косищева за расправу над собутыльником.