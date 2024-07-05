Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:18, 5 июля 2024Россия

Самолет Ан-2 аварийно сел в российском регионе

В Бурятии совершил аварийную посадку Ан-2, наблюдавший за пожарной обстановкой

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Самолет Ан-2, который наблюдал за лесопожарной обстановкой в Бурятии, совершил аварийную посадку. Об этом сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах.

«Самолет Ан-2, осуществлявший наблюдение за лесопожарной обстановкой, совершил аварийную посадку вблизи поселка Сосново-Озерское Еравнинского района», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, на борту судна находились шесть человек — они выжили. На место происшествия следуют спасатели, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Калининградской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку и приземлился на воду. Вынужденную посадку воздушное судно совершило рядом с СНТ «Мечта». Никто, по предварительным данным, не пострадал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России изучили устройство боеприпаса ATACMS. Что удалось узнать о работе американской ракеты?

      Подписавшего контракт с Минобороны россиянина освободили от наказания за кражу

      В России резко выросло производство вина

      Глава Севастополя заявил об уничтожении воздушных целей над морем

      В России ученые захотели ускорить регенерацию костей с помощью растения

      В московском аэропорту таможенники пресекли контрабанду 40 тысяч евро из Сербии

      В России подорожало приготовление традиционного летнего супа

      Маневры «Ярсов» показали на видео

      Найден способ быстро улучшить самочувствие после употребления алкоголя и жирной пищи

      На Украине трех девушек задержали за селфи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше