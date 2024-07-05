Самолет Ан-2 аварийно сел в российском регионе

В Бурятии совершил аварийную посадку Ан-2, наблюдавший за пожарной обстановкой

Самолет Ан-2, который наблюдал за лесопожарной обстановкой в Бурятии, совершил аварийную посадку. Об этом сообщил источник «Интерфакса» в экстренных службах.

«Самолет Ан-2, осуществлявший наблюдение за лесопожарной обстановкой, совершил аварийную посадку вблизи поселка Сосново-Озерское Еравнинского района», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, на борту судна находились шесть человек — они выжили. На место происшествия следуют спасатели, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Калининградской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку и приземлился на воду. Вынужденную посадку воздушное судно совершило рядом с СНТ «Мечта». Никто, по предварительным данным, не пострадал.