Сотрудник роскошного отеля захотел засунуть язык в рот туристки и изнасиловал ее

Сотрудник отеля на Мальдивах захотел засунуть язык в рот австралийской туристке и изнасиловал ее. Об этом сообщает Yahoo News.

Уточняется, что 26-летняя студентка из Сиднея Сюй Итун прилетела на Мальдивы 6 июня и собиралась вернуться домой 10-го, но в последний момент решила задержаться на курорте. Она забронировала номер в роскошном пятизвездочном отеле за четыре тысячи долларов в сутки на островах Фари.

Поскольку у туристки сломался телефон, она вызвала к себе сотрудника гостиницы и попросила о помощи. Тот отдал ей свой смартфон для звонка родным, после чего стал приставать к девушке. Он предложил Сюй поцеловаться и заявил, что она может чувствовать себя расслабленно рядом с ним.

«Он наклонился ко мне и коснулся моих губ. Я не открыла рот, а он сказал: "Не нужно стыдиться, секс — это нормально". Затем он попытался силой открыть мой рот своим языком», — поделилась девушка в своих соцсетях.

После этого мужчина толкнул Сюй на кровать и принудил к сексу. Перед выходом из номера сотрудник заявил, что девушке нужно время, чтобы раскрыться.

Администрация гостиницы пыталась избавиться от следов преступления, однако Итун оперативно передала полиции полотенце с ДНК преступника, а также дала показания.

В конце января в Париже американская туристка подверглась изнасилованию со стороны двух мужчин во время Недели моды. После случившегося насильники посадили девушку в машину и бросили у дороги.