Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:20, 5 июля 2024Путешествия

Сотрудник роскошного отеля захотел засунуть язык в рот туристки и изнасиловал ее

Фото: Upgraded Points / Unsplash

Сотрудник отеля на Мальдивах захотел засунуть язык в рот австралийской туристке и изнасиловал ее. Об этом сообщает Yahoo News.

Уточняется, что 26-летняя студентка из Сиднея Сюй Итун прилетела на Мальдивы 6 июня и собиралась вернуться домой 10-го, но в последний момент решила задержаться на курорте. Она забронировала номер в роскошном пятизвездочном отеле за четыре тысячи долларов в сутки на островах Фари.

Материалы по теме:
Секс-рабство и жуткий ритуал. В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
Секс-рабство и жуткий ритуал.В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
18 февраля 2024
Туристки из России страдают от сексуального насилия по всему миру. Какие страны особенно опасны для них?
Туристки из России страдают от сексуального насилия по всему миру.Какие страны особенно опасны для них?
8 февраля 2024

Поскольку у туристки сломался телефон, она вызвала к себе сотрудника гостиницы и попросила о помощи. Тот отдал ей свой смартфон для звонка родным, после чего стал приставать к девушке. Он предложил Сюй поцеловаться и заявил, что она может чувствовать себя расслабленно рядом с ним.

«Он наклонился ко мне и коснулся моих губ. Я не открыла рот, а он сказал: "Не нужно стыдиться, секс — это нормально". Затем он попытался силой открыть мой рот своим языком», — поделилась девушка в своих соцсетях.

После этого мужчина толкнул Сюй на кровать и принудил к сексу. Перед выходом из номера сотрудник заявил, что девушке нужно время, чтобы раскрыться.

Администрация гостиницы пыталась избавиться от следов преступления, однако Итун оперативно передала полиции полотенце с ДНК преступника, а также дала показания.

В конце января в Париже американская туристка подверглась изнасилованию со стороны двух мужчин во время Недели моды. После случившегося насильники посадили девушку в машину и бросили у дороги.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл подробности переговоров об Украине с Орбаном. О чем они договорились?

      «Многие уже в ужасе». Почему встреча Орбана с Путиным в Москве вызвала панику на Западе?

      В России высказались об остановке торгов турецкой лирой

      Воздействие жары на психику оказалось разрушительным

      Победитель Олимпиады-1980 умер в возрасте 77 лет

      Президент Грузии обвинила правительство в подрыве партнерства с США

      Firefly впервые запустила ракету Alpha после аварии

      Россиянин забил до смерти знакомого за громкие разговоры во сне

      Рецидивисту дали 20 лет колонии за расправу над мужчиной и попытку изнасилования на пляже

      В России захотели продавать отходы с помощью ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше