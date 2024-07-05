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15:27, 5 июля 2024Бывший СССР

Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку госпереворота. У задержанных нашли бомбы, бронежилеты и дроны

ГКНБ Киргизии: в стране предотвратили попытку насильственного захвата власти

Фото: Vladimir Voronin / AP

Спецслужбы Киргизии задержали пятерых граждан, планирующих насильственный захват власти. Об этом сообщил Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны. В настоящий момент подозреваемые находятся в СИЗО. Следователи заявили, что это лица, поддерживающие идеологию криминалитета, a также фанатично исповедующие религиозную идеологию.

У подозреваемых нашли форму сотрудников правоохранительных органов и оружие

Спецслужбы рассказали, что в домах и машинах задержанных по подозрению в попытке госпереворота нашли самодельные бомбы, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форму сотрудников правоохранительных органов и экстремистскую литературу.

Следователи заявили, что в числе задержанных лица, поддерживающие идеологию криминалитета, а также фанатично исповедующие религиозную идеологию.

Фото: Акылбек Батырбеков / Sputnik / РИА Новости

Расследование продолжается. Госкомитет нацбезопасности пообещал сообщить подробности позднее.

В Киргизии проходили массовые задержания подозреваемых в подготовке госпереворота

В начале июня 2023 года сотрудники ГКНБ задержали в Киргизии более 30 человек. Их подозревали в подготовке государственного переворота, сообщало ТАСС.

По данным следователей, в течение года группа вербовала «недовольных граждан» и готовилась к массовым акциям протеста и масштабным беспорядкам с последующим насильственным захватом власти.

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Уточнялось, что лидером группировки являлся представитель партии «Элдик кенеш». Всего в состав группы входило около 100 человек.

В ГКНБ также сообщали, что задержанные «на регулярной основе проводили тайные встречи, нацеленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц, которая была направлена против государственных структур, с обсуждением планов по насильственному захвату власти».

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      Варвара Кошечкина
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