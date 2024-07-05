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08:00, 5 июля 2024Интернет и СМИ

Мужчина показал странную запись с камеры наблюдения у дома и озадачил пользователей сети

Мужчина опубликовал на Reddit показавшуюся ему странной запись с камеры наблюдения у двери дома. Его публикация озадачила пользователей сети: они попытались определить, что именно запечатлено на видео.

В ролике можно увидеть паука, который сначала пролетает перед камерой, а затем быстро поднимается вверх и исчезает. «Прошлой ночью на камеру моего брата попала очень странная вещь. Кто-нибудь может объяснить, что, черт возьми, здесь происходит?» — написал мужчина. Он уточнил, что не понимает, как пауку удалось исчезнуть.

Один из комментаторов предположил, что членистоногое раскачивалось на паутине, затем зацепилось за что-то и просто забралось наверх. По мнению другого пользователя, камера запечатлела, как паук использует паутину в качестве воздушного шара. Еще один участник обсуждения заявил, что исчезновение паука в конце видео — это искажение изображения камерой.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о неприятном открытии, которое он сделал, когда посмотрел запись с камеры наблюдения у дома. Комментаторы призвали мужчину обратиться в полицию.

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      Олег Давыдов
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