Спор о наследстве матери россиянин завершил расправой над родственниками

В КЧР россиянин получил 17 лет за расправу над родственниками из-за дома матери

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) россиянину дали 17 лет строгого режима за расправу с родственниками после спора о наследстве. Об этом в пятницу, 5 июля, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР). В Карачаево-Черкесии местный житель признан виновным в двойном убийстве.

По данным следствия, осужденный унаследовал дом матери по завещанию, но 19 апреля 2023 года к нему приехала тетя с сыном, которые принялись приводить аргументы и требовать передать дом им. Спор перерос в конфликт. Разозленные и несогласный с требованием родни мужчина прошел в дом, взял ружье, вернулся и произвел не менее четырех выстрелов. После, взяв металлический стул, добил еще живых родственников несколькими ударами по голове.

Фигурант пытался уйти от уголовной ответственности путем дачи показаний о совершении данного преступления якобы в состоянии аффекта. Однако следователем следственного отдела допрошены ряд свидетелей и назначены сложные психолого-психиатрические судебные экспертизы, которые позволили не только установить отсутствие аффекта у мужчины, но и признать его действия умышленно симулятивными.

7 июня сообщалось, что в Ставропольском крае задержали двух россиян, подозреваемых в расправе над родственниками в 1992 году из-за наследства бабушки в Кисловодске.