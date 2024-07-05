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14:36, 5 июля 2024Россия

Стало известно о смерти 105-летней москвички

«МК» сообщил о смерти 105-летней москвички Елизаветы Супруненко

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Новой Москве проблемы с сердцем привели к смерти 105-летней москвички Елизаветы Супруненко. Об этом пишет «МК».

Как стало известно изданию, накануне женщину привезли из больницы, где она проходила реабилитацию после инфаркта, однако на следующий день ей вновь стало плохо. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать долгожительницу.

Как пишет портал, Супруненко родилась в 1918 году в селе Братеево. В юности она мечтала стать пилотом и занималась планеризмом, однако в пилоты женщин в те годы не брали. Помимо этого девушка занималась стрельбой и была награждена знаком отличия «Ворошиловский стрелок». Окончив курсы машинописи, Супруненко устроилась работать в Центробанк, а затем машинисткой в НКВД. В годы Великой Отечественной войны женщина трудилась в управлении курортов и санаториев, где печатала списки раненых бойцов, которых направляли на лечение в санатории. В послевоенные годы Супруненко рабла в Воениздате, после чего получила должность заведующей машинописным бюро в Министерстве морского флота.

Ранее, в апреле 2024 года, стало известно о смерти 114-летнего жителя Венесуэлы, который на тот момент считался самым старым мужчиной в мире. Хуан Висенте Перес Мора родился в Андах 27 мая 1909 года. С пяти лет он начал работать на ферме и занимался земледелием до глубокой старости.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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