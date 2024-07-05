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23:17, 5 июля 2024Мир

Стало известно об отмене Венгрией встречи Сийярто с главой МИД Германии Бербок

Reuters: Венгрия отменила встречу Сийярто с главой МИД Германии Бербок
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Globallookpress.com

Венгрия отменила запланированную на 8 июля в Будапеште встречу министра иностранных дел Петера Сийярто с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Об этом в пятницу, 5 июля, стало известно Reuters. Уточняется, что поездка Бербок будет перенесена на более позднюю дату.

Источник агентства в германском внешнеполитическом ведомстве сообщил, что там поражены подобным решением.

В МИД ФРГ считают, что дипломатам требуется «серьезная и честная дискуссия» после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречу с президентом России Владимиром Путиным.

5 июля Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным «в рамках своей миротворческой миссии». В Евросоюзе выразили недовольство этим визитом.

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      Марина Совина
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