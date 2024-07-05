Супругам со стажем в одном городе России выплатят десятки тысяч рублей

Супругам со стажем в Новосибирске выплатят 50 тысяч рублей

Жителям Новосибирска, которые пробыли в браке 50 лет, будут выплачивать десятки тысяч рублей. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на распоряжение мэра российского города Максима Кудрявцева.

Отмечается, что супруги со стажем получат по 50 тысяч рублей. Право на вознаграждение появится у пар, которые являются гражданами России, постоянно проживают на территории Новосибирска минимум 10 лет, состоят в непрерывном зарегистрированном браке 50 лет и не привлекались к уголовной ответственности.

Чтобы получить выплату за золотую свадьбу, необходимо написать заявление и предоставить свидетельство о браке и паспорта в районную администрацию. Более того, предусмотрена возможность подачи заявления через портал «Госуслуги». Сделать это нужно в течение 12 месяцев после наступления 50-летия брака.

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