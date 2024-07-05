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16:37, 5 июля 2024Моя страна

Супругам со стажем в одном городе России выплатят десятки тысяч рублей

Супругам со стажем в Новосибирске выплатят 50 тысяч рублей

Фото: Lucas Cleutjens / Unsplash

Жителям Новосибирска, которые пробыли в браке 50 лет, будут выплачивать десятки тысяч рублей. Об этом пишет Kp.ru со ссылкой на распоряжение мэра российского города Максима Кудрявцева.

Отмечается, что супруги со стажем получат по 50 тысяч рублей. Право на вознаграждение появится у пар, которые являются гражданами России, постоянно проживают на территории Новосибирска минимум 10 лет, состоят в непрерывном зарегистрированном браке 50 лет и не привлекались к уголовной ответственности.

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      Фариза Бацазова
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