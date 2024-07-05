Названа возможная цель встречи Путина и Орбана

Политолог Марков: Орбан хочет узнать, как Путин видит мир

Премьер министр Венгрии Виктор Орбан, прибывший в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, вероятно, хочет получить представление о том, как глава государства видит мир и насколько жестко он готов настаивать на своих условиях, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков.

«Орбан сказал, что представляет не Евросоюз, а лично Венгрию, ту часть человечества, которая хочет мира, — сказал Марков. — Это означает, что сегодня есть не только политики войны, но и политики мира. И именно они получают все большую поддержку избирателей».

Орбан, как считает Марков, хочет понять, как президент России видит мир, насколько жестко он готов настаивать на озвученных предложениях, и есть ли там пространство для компромиссов.

«Возможно, что-то поразило его в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, может, что-то там можно использовать для перехода к миру. Есть шанс, хотя это и маловероятно, что Зеленскому удалось передать с Орбаном какой-то план Путину», — допустил политолог.

Марков также добавил, что негативных политических последствий визита в Москву для Орбана ждать не стоит, так как у него значительная поддержка со стороны избирателей, которая только возрастает.

Ранее стало известно, что Орбан прибыл в Москву с официальным визитом для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине.