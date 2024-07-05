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16:03, 5 июля 2024Путешествия

Туристка отправилась на пляж Бали с подругой и осталась обворованной с разбитой головой

DetikTravel: неизвестный напал на туристку на пляже Бали и разбил ей голову

Фото: Charly Darque / Unsplash

На Бали британская туристка осталась обворованной после того, как отправилась на пляж вместе с подругой. Об этом сообщил портал DetikTravel.

Когда 25-летняя Эмили Мэй гуляла по побережью Берава вечером 26 июня, неизвестный напал сзади и разбил ей голову деревянным бруском. Было темно, так что девушка и ее подруга не смогли разглядеть преступника. В тот момент злоумышленник выхватил у Мэй фотоаппарат стоимостью около 168 тысяч рублей.

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После удара у британки началось обильное кровотечение, она обратилась в больницу. Уточняется, что нападавшего до сих пор не удалось опознать и найти, потому что на месте происшествия не было камер видеонаблюдения. Расследование продолжается.

В Таиланде женщина-трансгендер накачала туриста наркотиками и ограбила его. Ее поймали в номере отеля, усыпанном метамфетамином и алпразоламом.

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      Мария Борисова
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