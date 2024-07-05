В аэропортах Турции ужесточат правила досмотра пассажиров

Habertürk: в турецких аэропортах ужесточат правила досмотра пассажиров

Парламент Турции 4 июля принял поправки к закону о гражданской авиации, ужесточающие в том числе процедуры досмотра пассажиров в аэропортах. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Теперь сотрудники службы безопасности смогут досматривать вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки. Проверять смогут как личный багаж, так и электронные устройства. В случае отказа предоставить вещи для досмотра путешественника не пустят в зону вылета. Запрещенные вещи конфискуют на месте.

Кроме того, нововведения подразумевают штрафы на сумму от 620 до 15,6 тысячи долларов, если экипаж самолета не уведомил власти о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета.

Ранее россиянка незаконно ввезла из Турции шампанское стоимостью свыше 520 тысяч рублей и попалась таможенникам в Шереметьево. В ходе досмотра багажа сотрудники аэропорта обнаружили у 38-летней пассажирки рейса Даламан — Москва десять бутылок элитного алкогольного напитка Louis Roederer Champagne Cristal.