В Госдуме дали оценку видео с сидящими при исполнении гимна России женщинами в платках

Картаполов направил запрос из-за не вставших при исполнении гимна России женщин

Глава оборонного комитета Госдумы, депутат Андрей Картаполов отреагировал на появление в сети видео с сидящими при исполнении гимна России женщинами. Об инциденте в Кабардино-Балкарии он рассказал в Telegram.

На ролике, который также опубликовал Картаполов, видно, как группа женщин продолжают сидеть в креслах в то время, когда играет гимн России. Головы некоторых из них покрыты платками. Действие происходит в одной из образовательных школ Нальчика.

Происходящее на записи глава думского комитета назвал демонстративным неуважительным отношением к одному из государственных символов России. Он сообщил, что направил запрос в компетентные органы для правовой оценки происходящего на видео.

Ранее в Петербурге жене участника спецоперации не разрешили исполнить гимн России. Выяснилось, что в заведении также был установлен запрет на творчество ряда исполнителей, заявивших о своей патриотической позиции. По словам менеджера, это было сделано для недопущения конфликтных ситуаций.