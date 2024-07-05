Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:19, 5 июля 2024Россия

В Госдуме дали оценку видео с сидящими при исполнении гимна России женщинами в платках

Картаполов направил запрос из-за не вставших при исполнении гимна России женщин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава оборонного комитета Госдумы, депутат Андрей Картаполов отреагировал на появление в сети видео с сидящими при исполнении гимна России женщинами. Об инциденте в Кабардино-Балкарии он рассказал в Telegram.

На ролике, который также опубликовал Картаполов, видно, как группа женщин продолжают сидеть в креслах в то время, когда играет гимн России. Головы некоторых из них покрыты платками. Действие происходит в одной из образовательных школ Нальчика.

Происходящее на записи глава думского комитета назвал демонстративным неуважительным отношением к одному из государственных символов России. Он сообщил, что направил запрос в компетентные органы для правовой оценки происходящего на видео.

Ранее в Петербурге жене участника спецоперации не разрешили исполнить гимн России. Выяснилось, что в заведении также был установлен запрет на творчество ряда исполнителей, заявивших о своей патриотической позиции. По словам менеджера, это было сделано для недопущения конфликтных ситуаций.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал одно из ключевых условий завершения конфликта с Украиной. На чем настаивает Москва?

      Мужчина искупался в озере и заразился поедающей мозг амебой

      Россиянин пришел в организацию к жене и 30 раз ударил ее ножом

      Россиянин расправился с новой знакомой из-за оскорбления и получил восемь лет колонии

      «Калашников» запустил гальваническую линию для производства оружия

      Казахстан начал задерживать российские грузовые фуры

      Оксана Самойлова снялась в откровенном наряде

      Раскрыт возможный план Украины относительно F-16

      Российские спасатели нашли заблудившегося в лесу пенсионера

      В России захотели продавать отходы с помощью ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше