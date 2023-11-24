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19:00, 24 ноября 2023Россия

В Петербурге в баре «Руки Вверх!» жене участника СВО запретили петь гимн России

В Петербурге в караоке-баре запретили жене участника СВО исполнить гимн России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kane Reinholdtsen / Unsplash

В Санкт-Петербурге сотрудники караоке-бара «Руки Вверх!» не разрешили жене участника специальной военной операции (СВО) исполнить гимн России. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Помимо гимна, женщине запретили спеть песни патриотически настроенных исполнителей: Олега Газманова, Григория Лепса и Юлии Чичериной. При этом в заведении разрешено исполнять песни певца Валерия Меладзе, который после начала СВО поддержал Украину.

Менеджер караоке-бара в разговоре с женой военнослужащего, который после получения ранения проходит лечение в одной из госпиталей, пояснила политику заведения. По ее словам, исполнение патриотических песен может спровоцировать конфликтные ситуации.

Ранее похожий случай произошел в Крыму, где жене участника СВО запретили исполнить гимн России, объяснив тем, что это «не соответствует контингенту заведения». Впоследствии к заведению подъехали сотрудники ЧВК «Вагнер», а директор клуба записал видеоизвинения.

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      Алан Босиков
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