Директор крымского клуба записал видеоизвинения за запрет исполнить гимн России

Директор крымского караоке-клуба извинился за запрет посетительнице исполнить гимн России

Директор расположенного в Евпатории караоке-клуба записал видео, в котором извинился за недавний инцидент в заведении с запретом посетительнице исполнить гимн России. Ролик опубликовал Telegram-канал «Крымский СМЕРШ».

На кадрах мужчина сообщает, что с персоналом «проведены исправительные работы, выводы сделаны». Он заверил, что подобное не повторится.

Помимо этого, директор клуба заявил о поддержке сотрудниками заведения и им лично специальной военной операции.

Ранее сотрудница караоке-клуба запретила жене российского военнослужащего, участвовавшего в спецоперации, спеть гимн России, объяснив это тем, что он «не соответствует контингенту заведения». Вскоре случившимся заинтересовались сотрудники ЧВК «Вагнер», они приехали в клуб и включили там патриотические песни. 17 мая в Telegram опубликовали видео, на котором сотрудники ОМОН врываются в заведение и задерживают находящийся в нем персонал.