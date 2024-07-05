В Херсонской области обвинили ВСУ в выжигании леса вокруг Днепра для улучшения обзора

Глава Голой Пристани Тистол: ВСУ выжигают лес вокруг Днепра для улучшения обзора

Глава города Голая Пристань в Херсонской области Константин Тистол обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они выжигают лес вокруг Днепра для улучшения обзора. Его слова приводит РИА Новости.

«С украинской стороны вся 15-километровая зона прибрежная обстреливается зажигательными снарядами, и сбрасываются с дронов зажигательные смеси. Выжигают лес, чтобы расчистить видимость им вдоль речки», — уточнил чиновник.

Тистол добавил, что в результате этих действий прибрежная зона вокруг Голой Пристани становится непригодной для жизни. Кроме того, ВСУ атакуют дронами и артиллерией инфраструктурные объекты, в том числе трансформаторы и генераторы, чтобы не работали насосные станции.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что население Херсона, находящегося под контролем Киева, за последнее время сократилось в шесть раз.

